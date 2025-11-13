پخش زنده
امروز: -
با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق پاک در پایتخت، تفاهمنامهای برای تسهیل و تسریع در اتصال نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۵۰۰ مگاوات به شبکه برق منطقهای تهران تا پیش از پیک مصرف سال ۱۴۰۵ به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهمنامه با حضور محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و مصطفی رجبی مشعلی، مدیرعامل شرکت توانیر، به امضا رسید.
بر اساس مفاد این توافق، زیرساختهای لازم برای اتصال نیروگاههای خورشیدی در سطح ولتاژ فوق توزیع از طریق پستهای GIS در محدوده شرکت برق منطقهای تهران فراهم خواهد شد.
هدف از اجرای این طرح، تسریع در روند بهرهبرداری از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش فشار بر شبکه برق در زمان اوج مصرف و ارتقای پایداری شبکه برق کشور عنوان شده است.
به گفته مسئولان وزارت نیرو، این اقدام گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و تنوعبخشی به سبد انرژی کشور به شمار میرود.