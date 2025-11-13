پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: احداث و تجهیز مدارس شبانهروزی در مناطق روستایی و کم برخوردار از اولویتهای دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بههمراه مدیران کل آموزشوپرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از پروژه نیمهتمام دبیرستان شبانهروزی روستای آغبلاغ شهرستان اشنویه بازدید کرد.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت فیزیکی و پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات مربوط به تأمین اعتبار و روند تکمیل آن مطرح شد.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه تأکید کرد و گفت: احداث و تجهیز مدارس شبانهروزی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار از اولویتهای دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی است.
این مدرسه در زمینی به متراژ ۵۳۳۵ متر مربع احداث شده که ۱۲۸۵ متر آن به ساختمان آموزشی و مابقی آن به خوابگاه و ساختمان سرایداری اختصاص یافته است پیشرفت فیزیکی این پروژه در حدود ۷۵ درصد میباشد.
پروژه دبیرستان شبانهروزی روستای آغبلاغ با هدف فراهمسازی شرایط تحصیل دانشآموزان روستاهای اطراف در حال اجراست و با تکمیل آن، ظرفیت قابلتوجهی برای اسکان و آموزش دانشآموزان در این منطقه ایجاد خواهد شد.