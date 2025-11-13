پخش زنده
محمد امین باقری اعلام کرد دبیرخانه ششمین دوره «جایزه روحالله» که با تمرکز بر دانشآموزان و در رشتههای قصه، عکس، شعر و هنرهای تجسمی برگزار میشود، بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی رسمی پوستر رویداد فرهنگی هنری «جایزه روحالله» رونمایی شد.
محمد امین باقری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، در این مراسم اعلام کرد: دبیرخانه این دوره از رویداد را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برعهده خواهد داشت.
وی افزود: «رویداد جایزه روحالله در شش رشته شامل قصهگویی، پوستر، عکس، شعر و داستاننویسی و هنرهای تجسمی برگزار میشود و عموم مردم میتوانند در آن شرکت کنند؛ هرچند تمرکز اصلی ما بر دانشآموزان استان است.»
باقری با اشاره به زمان تجلیل از برگزیدگان، گفت: «مراسم اختتامیه این رویداد و تجلیل از نفرات برگزیده، همزمان با سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.»