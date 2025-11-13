پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی وزیر کشور در دیدار با احزاب سیاسی استان هرمزگان گفت: حفظ سرمایه اجتماعی اولویت همه احزاب کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، علی زینی وند افزود: مردم در تجاوز ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی ثابت کردند که در کنار انقلاب و کشورشان هستند و همه احزاب وظیفه دارند از این دستاورد مراقبت کنند.
وی گفت: وفاق به معنای توزیع صندلیهای مدیریتی نیست بلکه تجمع نخبگان کشور از همه احزاب برای حل مشکلات کشور است.
زینی وند افزود: همه احزاب باید دیدگاههای دوقطبی سازی کشور را کنار بگذارند و همگی برای پیشرفت کشور کمک کنند.
معاون سیاسی وزیرکشور گفت: تناسبی و الکترونیکی کردن انتخابات از اولویتهای وزارت کشور است.
بیشتر بخوانید؛ انتخابات ۱۴۰۵ محور نشست منطقهای فرمانداران در قشم
استاندار هرمزگان نیز گفت: احزاب در بزنگاههای تاریخی همیشه اتحاد و وفاق را حفظ کردهاند.
محمد آشوری افزود: تلاش همه احزاب سیاسی باید منجر به سرمایه اجتماعی انقلاب و پشتوانه دولتها باشد.
درخواست افزایش نمایندگان استان هرمزگان، استفاده از فرمانداران با تجربه، استفاده از نخبگان احزاب مختلف، اختصاص درآمدهای صادرات، واردات، بنادر و گمرک به استان هرمزگان، افزایش اختیارات استانداران، تردد خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان، حل مشکل آب استان، حل مشکل پلاک موتورسیکلتهای پاکشتی، تشکل خانه احزاب و افزایش اعتبارات کشوری از درخواستهای نمایندگان احزاب هرمزگان در این جلسه با معاون سیاسی وزارت کشور بود.