به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، علی زینی وند افزود: مردم در تجاوز ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی ثابت کردند که در کنار انقلاب و کشورشان هستند و همه احزاب وظیفه دارند از این دستاورد مراقبت کنند.

وی گفت: وفاق به معنای توزیع صندلی‌های مدیریتی نیست بلکه تجمع نخبگان کشور از همه احزاب برای حل مشکلات کشور است.

زینی وند افزود: همه احزاب باید دیدگاه‌های دوقطبی سازی کشور را کنار بگذارند و همگی برای پیشرفت کشور کمک کنند.

معاون سیاسی وزیرکشور گفت: تناسبی و الکترونیکی کردن انتخابات از اولویت‌های وزارت کشور است.

استاندار هرمزگان نیز گفت: احزاب در بزنگاه‌های تاریخی همیشه اتحاد و وفاق را حفظ کرده‌اند.

محمد آشوری افزود: تلاش همه احزاب سیاسی باید منجر به سرمایه اجتماعی انقلاب و پشتوانه دولت‌ها باشد.

درخواست افزایش نمایندگان استان هرمزگان، استفاده از فرمانداران با تجربه، استفاده از نخبگان احزاب مختلف، اختصاص درآمد‌های صادرات، واردات، بنادر و گمرک به استان هرمزگان، افزایش اختیارات استانداران، تردد خودرو‌های مناطق آزاد در هرمزگان، حل مشکل آب استان، حل مشکل پلاک موتورسیکلت‌های پاکشتی، تشکل خانه احزاب و افزایش اعتبارات کشوری از درخواست‌های نمایندگان احزاب هرمزگان در این جلسه با معاون سیاسی وزارت کشور بود.