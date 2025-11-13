پخش زنده
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
*شنبه ۲۴ آبان
پالایش گاز ایلام – سنگین ماشین ایستا البرز
زهرا رئیسی – نیلوفر محمدخانی – نجمه رضایی – زهرا غیاثوند
*یکشنبه ۲۵ آبان
ملوان بندرانزلی – آوا تهران
راحله پشابادی – سمانه یوسف آبادی – فائزه موسوی – رویا ظفری
پرسپولیس – نماینده کردستان
فاطمه نصیری – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – پرند پورمیرزابیگی
گل گهر سیرجان – فرا ایساتیس کران فارس
سرور ساعدی – الهام آذرگشسب – ستاره نصری – غزاله عاطفی