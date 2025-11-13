به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ ذبیح‌الله خداییان در جلسه با صنعتگران و تولیدکنندگان استان با اشاره به وجود مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها و ناترازی‌های انرژی بر سر راه تولید و صنعت در کشور گفت: دستگاه قضا در کنار وازتخانه‌های همچون صمت و جهاد کشاورزی حامی صنعتگران است و در حوزه‌های مربوط به خود با تمام توان مشکلات صنعتگران را بر طرف خواهد کرد.

مدیر کل بازرسی استان قم هم در این جلسه با اشاره به فعالیت حدود ۳ هزار واحد تولیدی در استان گفت: بیشتر مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان مربوط به خارج از استان است و ما با کمترین میزان شکایت در استان مواجه هستیم.

محمود طالبی افزود: امسال قطعی برق یک چهارم تولیدات را کاهش داد و تولیدکنندگان قمی ۱۳ هزار میلیارد تومان در این مورد آسیب دیدند.

وی گفت: دستگاه اجرایی، قضایی و سازمان‌های حمایتگر آسیب‌ها را بررسی کرده و تا حد توان مشکلات موجود را رفع کرده‌اند.