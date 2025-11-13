پخش زنده
امروز: -
معاون علمی رئیس جمهور بر ضرورت نقش آفرینی فعال دانشگاهها برای رشد شاخصهای علمی کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین صبح امروز در بدو ورود به همدان و در نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی ـ پژوهشی استان همدان در سخنانی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه علمی کشور اظهار کرد: هنوز به ادبیات مشترکی در زمینه توسعه علم و فناوری نرسیدهایم.
وی ادامه داد: مأموریت معاونت علمی ساخت و ساز فیزیکی نیست، بلکه تمرکز ما بر تقویت زیرساختهای تحقیقاتی، اصلاح مسیر پژوهش و پشتیبانی از فعالیتهای فناورانه دانشگاههاست.
رییس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه رشد علمی کشور در سالهای اخیر با افت مواجه شده است، افزود: بر اساس آمارها، شاخص رشد علمی ایران نسبت به سالهای گذشته با کاهش روبهرو بوده و این موضوع نیازمند اقدام جدی دانشگاههاست. دانشگاهها باید مشخص کنند برای جبران این وضعیت چه امکانات و حمایتهایی نیاز دارند تا معاونت علمی بتواند بهصورت هدفمند در این مسیر مداخله کند.
افشین با اشاره به ظرفیتهای بنیاد علم ایران گفت : بودجه این بنیاد از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۰۰ میلیارد تومان و امسال به بیش از یک همت افزایش یافته است. این اعتبار برای حمایت از طرحهای تحقیقاتی اعضای هیئتعلمی اختصاص دارد، اما دانشگاهها باید طرحهای پژوهشی باکیفیت و اثرگذار ارائه کنند تا از این منابع بهرهمند شوند.
معاون علمی رئیس جمهور، ضمن تأکید بر نقش استان همدان در توسعه علمی کشور اظهار داشت: استان همدان از نظر ظرفیت انسانی و علمی بسیار توانمند است، اما دادههای بنیاد علم نشان میدهد میزان طرحهای دریافتی از دانشگاههای این استان کمتر از انتظار بوده است. هر جا تقاضا و پویایی بیشتری از سوی دانشگاهها مشاهده شود، حمایتهای بیشتری از آن منطقه صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به سیاستهای جدید معاونت علمی درباره حمایت از طرحهای فناورانه خاطرنشان کرد: در برنامههای جدید، تمرکز بر حمایتهایی است که خروجی علمی و فناوری مشخص دارند. معاونت علمی بهویژه از طرحهایی حمایت میکند که به توسعه فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، دارو و تجهیزات پیشرفته منجر شوند.
افشین، در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد و افزود: دانشگاهها و مراکز علمی همدان از کاربران فعال شبکه آزمایشگاهی کشور هستند که این موضوع نشاندهنده رشد فعالیتهای تجربی و آزمایشگاهی در استان است. معاونت علمی از آزمایشگاههایی حمایت میکند که در این شبکه خدمات گستردهتری ارائه دهند.
معاون علمی رئیس جمهور در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری گفت: اصلاح روندهای علمی و پژوهشی باید از استانهای پیشرو، از جمله همدان آغاز شود. هر جا طرحهای پژوهشی جدی و قابل دفاع ارائه شود، معاونت علمی در کنار دانشگاهها خواهد بود تا مسیر تولید علم و فناوری در کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.
در این نشست که به میزبانی پارک علم و فناوری همدان و با حضور حمید ملانوری استاندار همدان، حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی و مدیران پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان، برگزار شد، روسای دانشگاههای استان، ضمن ارائه گزارشهایی از وضعیت علمی، تحقیقاتی و عملکردی دانشگاه، به معرفی توانمندیها بیان دیدگاهها و نیازهایشان برای حرکت همراستا با رشد علمی کشور پرداختند.