به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مهدی عبدالله‌پور گفت: با تلاش و همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف مربوطه و به منظور احیای حقوق عمومی، ۱۰ هزار متر مربع از اراضی تصرف شده سواحل مزنگاه شهرستان نوشهر با دستور دادستانی، خلع ید و به حالت سابق بازگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد مسیر دسترسی، در راستای احیای حقوق عمومی انجام می‌شود، افزود: خلع ید از اراضی تصرف شده سواحل در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عزم ملی برای این امر مهم در کشور است که در رأس آن دستگاه قاطع قضایی قرار دارد.





او ادامه داد: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی، قاطعانه ورود کرده و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان است تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به عموم مردم و انفال می‌باشد در اختیار صاحبان اصلی اش قرار گیرد و شهروندان بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.

عبدالله‌پور گفت: تحقق این امر نیازمند توجه ویژه و همت مسؤولان اجرایی در کنار دستگاه قضایی استان است.