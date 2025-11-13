به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جهانبخش صیادی گفت: ماموران یگان امداد این فرماندهی در راستای تامین نظم و امنیت در سطح شهر در حال گشت زنی بودند که به ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی بیشتر متوجه شدند که هر دو دستگاه موتوسیکلت از نوع هوندا ۱۳۰۰ سی سی و فاقد مدارک و مجوز قانونی و قاچاق هستند.

صیادی با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتوسیکلت‌های توقیفی را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه موتورسیکلت‌ها توقیف و پرونده قضایی تشکیل شد که در حال رسیدگی است.