نخستین نمایشگاه زیورهای هنری با عنوان «گنجهای قصهگو» امروز در کاخ ابیض کاخ گلستان افتتاح میشود. ضمن اینکه نسخه نفیس مثنوی معنوی مولانا جلالالدین رومی نیز نخستینبار به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نسخه نفیس مثنوی که در این آیین به نمایش گذاشته میشود، به خط استاد سید محمدحسین کاتبالسلطانی شیرازی کتابت و در سال ۱۲۷۹ هجری قمری کتابآرایی شده است.
این اثر ارزشمند با همت سه فرزند هنرمند سید اسماعیل قاینی فراهم آمده و شامل شش دفتر کامل مثنوی معنوی است که از نمونههای شاخص هنر کتابت و تذهیب در عصر ناصری بهشمار میرود.
آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با اشاره به اهمیت برگزاری این دو رویداد فرهنگی گفت: نمایش نسخه نفیس مثنوی و برپایی نمایشگاه گنجهای قصهگو فرصتی ارزشمند برای بازخوانی میراث ادبی و هنری ایران است. پیوند میان خوشنویسی و هنرهای معاصر، جلوهای از تداوم فرهنگ ایرانی در بستر زمان را نشان میدهد.