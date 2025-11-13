

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی شاگردانش مقابل عربستان اظهار داشت: عربستان با انگیزه بالایی مقابل ایران قرار گرفت، چرا که آن‌ها با برد مقابل ایران می‌توانستند بین چهار تیم برتر قرار گیرند، آن‌ها با انگیزه زیادی به میدان آمدند، اما توان این تیم در حد والیبال ایران نبود.

وی تصریح کرد: تلاش کردیم که بازیکنانی که کمتر در دو مسابقه گذشته بازی کرده بودند، در این مسابقه فرصت بازی پیدا کنند و با جابجایی آن‌ها سعی کردیم تمام تیم را برای مسابقه فردا مقابل ترکیه آماده کنیم.

اکبری ادامه داد: عربستان قدرت والیبال آسیا محسوب نمی‌شود، اما یادمان باشد والیبال با گذشته متفاوت است، از اشتباه فردی تیم ما، حریف امتیاز می‌گیرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: با توجه به بازی‌های قبل سعی کردیم از عرشیا و چند بازیکن دیگر استفاده نکنیم، تمام بازیکنان تیم ملی پس از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی باید به ایران برگردند و در اختیار باشگاه‌هایشان باشند.

تیم ملی والیبال مردان ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز (پنج شنبه ۲۲ آبان) در فینال مقابل ترکیه صف آرایی خواهد کرد تا در صورت شکست این تیم به خوش رنگترین مدال مردان دست یابد.