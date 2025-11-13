به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: امسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن انار در این شهرستان برداشت شده است که با اصلاح، احیا و جایگزینی باغ‌ های قدیمی با ارقام تجاری پر محصول، مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و اجرای سیستم‌ های آبیاری قطره‌ ای می‌ توانیم تولید انار سبزوار را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهیم.

ابراهیم رودسرابی در جلسه‌ کمیته‌ فنی جهاد کشاورزی شهرستان، مهمترین ارقام انار سبزوار را لیلی، خزر، شاهوار و ملس و می‌ خوش برشمرد و اضافه کرد: این شهرستان ۷۰۰ هکتار باغ انار دارد و عمده تولید انار شهرستان در روستا‌های بخش مرکزی صورت می‌ گیرد.

وی ادامه داد: مهمترین نقاط قوت در تولید انار سبزوار استفاده نکردن کشاورزان از سموم و کود‌های شیمیایی برای تولید محصول سالم است با این‌ حال باغ‌ های قدیمیِ دارای ارقام غیر تجاری، نبود مدیریت صحیح باغات و کمبود صنایع تبدیلی و خشکسالی چند سال اخیر از مهمترین چالش‌ های پیش روی انار سبزوار است.

رودسرابی افزود: همچنین ایجاد صنایع تبدیلی در راستای تکمیل زنجیره تولید می‌ تواند علاوه بر اشتغال، ارزش افزوده مناسبی را نصیب باغداران شهرستان کند.