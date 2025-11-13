پخش زنده
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه مسابقات مسئله محور مانند «راهی شو» همراستا با مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان است، گفت: در بنیاد، نخبگی بهعنوان اثرگذاری بارز در جامعه تعریف میشود و این اثرگذاری در گروی حل مسئله است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قائممقام بنیاد ملی نخبگان در آیین افتتاحیه سومین دوره مسابقات ملی «راهی شو» و دومین دوره رویداد توانافزایی «دانشمند» که با حضور جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور برگزار شد، سعید خدایگان با اشاره به مأموریتهای اصلی بنیاد ملی نخبگان گفت:بنیاد سه مأموریت کلیدی شامل شناسایی، توانمندسازی و شبکهسازی استعدادهای برتر دارد. در کنار این مأموریتها، هرم نخبگی کشور نیز از دانشآموزان مستعد تا دانشجویان، دانشآموختگان برتر، سرآمدان و در قله آن نخبگان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه مسابقات مسئلهمحور مانند «راهی شو» همراستا با مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان است، افزود: در بنیاد، نخبگی بهعنوان اثرگذاری بارز در جامعه تعریف میشود و این اثرگذاری در گرو حل مسئله است؛ حل مسئلهای که معمولاً در قالب کار تیمی اتفاق میافتد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ کار تیمی در کشور اظهار داشت: نتایج پژوهشها نشان میدهد که افراد در تیم سه برابر بیشتر از حالت فردی به ایدههای نو میرسند. این نشان میدهد که کار تیمی نهتنها به خلاقیت منجر میشود بلکه زمینهساز رشد و یادگیری جمعی است.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان در طرحهای مختلفی همچون طرح شهید احمدیروشن و طرح شهید بهشتی، تشکیل حلقههای حل مسئله را در میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی دنبال میکند تا مسائل واقعی کشور با مشارکت نخبگان و اساتید برجسته حل شود.
خدایگان در ادامه به همکاری بنیاد ملی نخبگان با بنیاد مستضعفان و مؤسسه «دانشمند» اشاره کرد و گفت: در قالب این تفاهمنامه مشترک، مسائل واقعی کشور در قالب حلقههای حل مسئله بررسی میشود و امیدواریم با همافزایی نهادها، نتایج اثرگذاری در کشور حاصل شود.
وی با تأکید بر نقش خودباوری در مسیر موفقیت نخبگان تصریح کرد: ما در دورهای هستیم که کشور بیش از هر زمان دیگری به نخبگان خود امید بسته است. استعدادهای جوان ما خلاق، پرتلاش و امیدوارند، اما بدون خودباوری، موفقیت نهایی حاصل نمیشود. همانطور که یک آهو با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت تنها به این دلیل که به خود باور نداشته باشد، طعمه شیری با سرعت ۵۷ کیلومتر بر ساعتی میشود که به توانایی خود باور دارد.
خدایگان با اشاره به اهمیت مسابقات ملی «راهی شو» گفت: این مسابقات تمرینی برای حل مسائل بزرگ کشور است. بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان این رویداد حمایت میکند و امتیازات ویژهای برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. مسابقه “راهی شو” از جمله رویدادهایی است که به تأیید بنیاد ملی نخبگان رسیده و میتواند به الگویی از تجربه زیستی، رشد فردی و تمرین خلاقیت در فضای واقعی تبدیل شود.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکتکنندگان اظهار داشت: کشور به شما امید بسته است. با خودباوری، کار تیمی و نگاه حل مسئله میتوان آیندهای روشن برای ایران رقم زد.