به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ احمد پورخاقان در حاشیه نشست شورای تامین شهرستان کهک گفت: یکی از موضوعات پیگیری ویژه ما در این جلسه تکمیل طرح نیروگاه دیجی است.

وی با اشاره به اینکه تلاش داریم ظرف یک ماه آینده مرحله نخست این طرح وارد مدار شود، افزود: این مرحله می‌تواند بخشی از ناترازی‌های شهرستان کهک را بر طرف کند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه در دستور جلسه بعدی مشکلات تولیدکنندگان پوشاک این شهرستان مطرح می‌شود خاطرنشان کرد: بحث کمبود آب در منطقه و درخواست سهم بیش‌تر آب استان قم از خارج از استان نیز در این جلسه مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیازمند ناظر فنی برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز هستیم، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ به بعد اجازه ساخت حتی برای نگه‌داری وسایل باغبانی نیز در زمین کشاورزی صادر نمی‌شود، بنابراین مردم به سمت ساخت و ساز‌های غیرمجاز می‌روند.