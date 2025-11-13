

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۲۰ تیم از شهر‌های مختلف برگزارکننده فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای کشور خواهند بود. این تیم‌ها از فردا (۲۳ آبان) در ۲ گروه ۱۰ تیمی، دیدار‌های مقدماتی خود در فصل جدید این مسابقات را آغاز می‌کنند.

گروه بندی ۲۰ تیم شرکت کننده در لیگ حرفه‌ای بسکتبال به این شرح است:

گروه A: نبوغ اراک، مقاومت شهرداری تبریز، مهرپارسا کرج، محکم کار اصفهان، هیرکان رشت، اروند سیرجان، نخلستان جم تهران، کاوان قشم، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی تهران

گروه B: مس رفسنجان، نفت امیدیه، گلگهر سیرجان، عقاب نهاجا، مولتی کافه مشهد، آنامیس میناب، کاله تهران، گاز تهران، نفت تهرانسر، قهرمانان جاوید زنجان

در هفته نخست این رقابت‌ها فردا از هر گروه ۵ دیدار برگزار می‌شود. برنامه این دیدار‌ها به این شرح است:

جمعه ۲۳ آبان

گروه الف

* مقاومت شهرداری تبریز - محکم کار اصفهان (ساعت ۱۵ - سالن پورشریفی تبریز)

* هیرکان رشت - کاوان بسکتبال قشم (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن ۶ هزار نفری شهدای رشت)

* نفت و گاز گچساران - مهرپارسا کرج (ساعت ۱۶ - سالن شهید سلیمانی گچساران)

* نیروزمینی ارتش - اروند سیرجان (ساعت ۱۶ - سالن زیتون تهران)

* نبوغ اراک - گلنور شهر قدس (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن امام خمینی اراک)

گروه ب

* آنامیس میناب - مولتی کافه مشهد (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن یادگار امام میناب)

* نفت تهرانسر - مس رفسنجان (ساعت ۱۶ - سالن پژوهشگاه نفت تهران)

* گاز تهران - گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶ - سالن انرژی اتمی تهران)

* کاله تهران- عقاب تهران (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ناشنوایان تهران)

* قهرمانان جاوید زنجان - نفت امیدیه (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۱۵ خرداد زنجان)

در پایان مرحله گروهی لیگ حرفه‌ای بسکتبال، ۸ تیم برتر هر گروه راهی مرحله حذفی خواهند شد.

دیدار‌های مرحله یک هشتم به صورت ۲ از ۳ برگزار می‌شود. تیم‌های صعود کرده از این مرحله، دیدار‌های خود در مرحله یک چهارم را هم به صورت ۲ از ۳ پیگیری می‌کنند، اما مرحله نیمه نهایی و فینال به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود.

کاله تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای بسکتبال است. این تیم در فصل گذشته این رقابت‌ها با شکست پاس کامیاران به عنوان قهرمانی دست یافت.