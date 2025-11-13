پخش زنده
امروز: -
پخش مستقیم والیبال ایران و ترکیه در چارچوب رقابتهای والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و پخش زنده فوتبال اوکراین و فرانسه در چارچوب بازیهای مقدماتی جام جهانی از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۱۹:۳۰، دیدار فینال بین تیمهای ایران و ترکیه را با به صورت زنده پخش خواهد کرد.
ملی پوشان والیبال ایران امشب پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ در مرحله فینال، به مصاف ترکیه میروند و این دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.
تیم ملی ایران در دور مقدماتی این مسابقات مقابل بحرین، قطر، ترکیه و عربستان پیروزی شد و به مرحله فینال رسید.
پخش زنده فوتبال اوکراین و فرانسه
شبکه ورزش در چارچوب بازیهای مقدماتی جام جهانی، امشب رقابت بین دو تیم فرانسه و اوکراین را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
این دیدار که میتواند بلیط صعود نایب قهرمان جهان به آمریکا را قطعی کند، برای فرانسویها اهمیت ویژهای دارد.
امشب پنجشنبه ۲۲ آبان شبکه ورزش در جریان بازیهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، تقابل بین دو تیم اوکراین و فرانسه را با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پخش میکند.
فرانسه تنها با یک شکست در ۱۲ تقابل قبلی برابر اوکراین، همچنان برتری تاریخی خود را حفظ کرده است.