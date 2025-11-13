به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، ائتلاف توسعه و بازسازی وابسته به محمد شیاع السودانی - نخست وزیر - در استان بغداد بیش از ۴۱۱ هزار رأی - حدود ۱۵ کرسی - به دست آورده و ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحبوسی با ۲۸۴ هزار رأی - حدود ۱۰ کرسی - در رتبه دوم قرار دارد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با بیش از ۲۲۸ هزار رأی - حدود ۸ کرسی - در رتبه سوم قرار گرفته است. نهاد برگزاری انتخابات از تطبیق صددرصدی نتایج شمارش دستی و الکترونیکی آراء خبر داد.