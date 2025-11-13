به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان طزرجانی به همراه تیم پایش شبانه صنایع متشکل از معاون فرماندار، فرمانده انتظامی، رئیس اداره محیط زیست و نمایندگان ادارات کار و بهداشت، از چهار واحد صنعتی در سطح شهرستان بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی، رعایت ضوابط زیست‌محیطی، ایمنی کار و سلامت کارکنان انجام و در جریان این بازدید، برخی نواقص و تخلفات در چند واحد مشاهده و برای آنها اخطار‌های لازم صادر شد.

دادستان مهریز در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین زیست‌محیطی و ایمنی گفت: حمایت از تولید در کنار صیانت از سلامت مردم و محیط زیست از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و با واحد‌هایی که به اخطار‌ها بی‌توجهی کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.