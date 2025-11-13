مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، حدود ۱۸۸ هزار سند مالکیت سبزرنگ در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیرپارسال افزود: این قانون در پی نظم بخشی به معاملات اراضی و املاک و توسعه ثبت رسمی اجرا شده؛ زیرا بخش قابل توجهی از اختلافات مطرح در دادگستری ناشی از معاملات غیررسمی است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصریح کرد: اجرای بخش عمده قانون الزام، پس از راه‌اندازی سامانه‌ها و بویژه سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون امکان‌پذیر می‌شود که برخی از سامانه‌ها از جمله سامانه استعلامات بین‌دستگاهی راه‌اندازی و اصلی‌ترین سامانه که همان سامانه ثبت ادعاست نیز در شرف راه‌اندازی است.

او اضافه کرد: البته برخی مواد قانون، پیش از راه‌اندازی سامانه‌ها نیز لازم‌الاجرا شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در این باره ادامه داد: به موجب ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (ثبت ادعا) هر عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از دوسال املاک باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک به ثبت برسد و در غیر این صورت دعاوی راجع به این معاملات در دادگاه‌ها مسموع نیست.

وی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا معاملات عادی مورد پذیرش و حمایت قانون نیست اما تبصره ۴ این ماده شرایط ویژه‌ای را برای اسناد صادره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌بینی کرده است.

سیدمهدی هاشمی بیان کرد.: تبصره ۴ ماده یک قانون الزام، نقل و انتقال غیررسمی و قولنامه‌ای اسناد مالکیت صادرشده از ۳ تیر ۱۴۰۳ را ممنوع کرده و برای سهولت تشخیص، این اسناد با رنگ سبز صادر می‌شود که لازم است طرفین معامله به ممنوعیت نقل و انتقال عادی و قولنامه‌ای این اسناد توجه داشته باشند.