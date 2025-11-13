پخش زنده
امروز: -
دادستان کل کشور با حضور در مجتمع اشتغال و حرفهآموزی اردوگاه کار درمانی زندان قم، دو کارگاه تولیدی در زمینه تولید انواع کفش و لوازم خانگی را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدکاظم موحدیآزاد با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حمایت از تولید و اشتغال گفت: بخشی از تحقق شعار تولید و اشتغال با مشارکت مردم در زندانها محقق میشود.
وی افزود: باید هر سال تلاش کنیم با گسترش فعالیتهای حرفهآموزی، رفتار و مهارت زندانیان اصلاح شود و بازگشت موفقی به جامعه داشته باشند.
رئیس سازمان زندانهای کشور در این مراسم با قدردانی از همراهی خیران و تولیدکنندگان در ایجاد اشتغال برای زندانیان گفت: اصلاح و تربیت زندانیان و توانمندسازی آنان برای بازگشت به جامعه از اولویتهای اصلی سازمان زندانهاست.
با راهاندازی این دو کارگاه، برای ۹۰ نفر از زندانیان فرصت شغلی فراهم شده است.
همچنین در آیینی با حضور دادستان کل کشور و غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانهای کشور، دستور آزادی ۱۵۰ نفر از زندانیان توسط دادستان قم صادر شد.
از ابتدای امسال تاکنون، ۵۳۰ نفر از زندانیان استان قم با دستور قضایی آزاد شدهاند.