وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دولت چهاردهم، تمام قطعات کریدور شمال- جنوب در کردستان به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق روز پنحشنبه در آیین بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از کریدور شمال جنوب واقع در استان کردستان با تقدیر از تلاش‌های استاندار و توجه ویژه وی به پروژه‌های راه و مسکن، از آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از کریدور شمال جنوب در محور سنندج-کامیاران، خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر منابع محدود است، اما این محدودیت مانع انجام اقدامات بزرگ نخواهد شد به شرط اینکه برنامه‌ریزی هدفمند و اولویت‌بندی منابع انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شورای راهبری و در حضور معاون اول رییس جمهور کریدور‌ها و اولویت‌بندی آنها در حوزه‌های ریلی و جاده‌ای تصویب شده است و باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین اعتبار و تخصیص آنها انجام شود.

صادق اضافه کرد: یکی از پروژه‌های مهم، پروژه شمال-جنوب است که ارتباط بین شمال غرب و جنوب غرب کشور را برقرار می‌کند و مرز‌های بازرگان، بندر امام خمینی و خروجی‌های آن به سمت شلمچه را متصل می‌سازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در رونق ترانزیت و رشد اقتصادی دارد، ادامه داد: اتصال شبکه آزادراهی و بزرگراهی به مرز‌های کشور، به ویژه مرز مریوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت است که با شناسایی مرز‌ها و نیاز‌های ساخت و ساز، در حال پیگیری و تصویب است.

بنابراین گزارش، افتتاح ۲۵ کیلومتر از کریدور شمال غرب- جنوب غرب در کردستان، بهره‌برداری از بلوار ۲۴ متری و تقاطع غیرهمسطح در سنندج، دیدار با سه خانواده شهید راه و شهرسازی، شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و دیدار با بانوان استان، مهمترین برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در سفر به کردستان است.