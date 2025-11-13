

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب این هفته از مسابقات، دو تیم کاسپین و آکادمی نیکا رو در روی هم قرار میگیرند با این هدف مشترک که بتوانند صاحب دومین برد خود در این فصل شوند. این نخستین دیدار این هفته از مسابقات خواهد بود که درسالن زنده یاد محمود مشحون برگزار می‌شود.

ستاد ملی گاز برای برگزاری دیدار این هفته خود به مشهد سفر کرده تا رو در روی قهوه باتسام قرار بگیرد. مشهدی‌ها در صورت پیروزی در این دیدار خانگی، می‌توانند موقعیت خود را در میان جدول بهبود بخشند در حالیکه حریف تهرانی‌شان به دنبال اولین برد است.

آکادمی سحر مدافع عنوان قهرمانی که هفته گذشته با قرعه استراحت رو‌به‌رو هم در این هفته میزبان فرآور شریف سبز تهران است. آکادمی با وجود یک بازیکن کمتر در رده سوم جدل قرار دارد در حالیکه حریفش یکی از دو تیم بدون برد جدول است که در انتهای جدول ایستاده است.

در این هفته از مسابقات گروه بهمن با قرعه استراحت رو‌به‌رو است ضمن اینکه دیدار تیم‌های نفت آبادان و استقلال تهران به دلیل حضور بازیکنان دو تیم در اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره برای شرکت در بازی‌های کشور‌های اسلامی برگزار نمی‌شود. این دیدار این دو تیم ۲۵ آبان در آبادان برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

جمعه ۲۳ آبان

* کاسپین تهران - آکادمی نیکا (ساعت ۱۲ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* قهوه باتسام مشهد - ستاد ملی گاز (ساعت ۱۳ - سالن سجاد مشهد)

* آکادمی سحر - فرآورشریف سبز (ساعت ۱۳:۳۰ - سالن زیتون تهران)

