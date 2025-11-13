با حضور وزیر راه و شهرسازی ۲۵ کیلومتر از قطعات ششم و نهم راهگذر بزرگراهی غرب کشور در استان کردستان افتتاح و عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر از قطعه هشتم این مسیر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صا و سیما ، راهگذر بزرگراهی غرب کشور به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی اتصال شمال‌غرب به جنوب ایران، از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان عبور می‌کند و نقش کلیدی در توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی کشور دارد.

از مجموع ۳۲۵ کیلومتر مسیر عبوری این راهگذر در محدوده استان کردستان، تاکنون ۱۷۵ کیلومتر با اعتباری معادل ۱۸ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و ۱۴۴ کیلومتر در قالب هشت قطعه در حال اجراست. همچنین ۲۶ کیلومتر از کنارگذر سنندج در مرحله مطالعه قرار دارد.

در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان، بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از مسیر و آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر انجام شد. تکمیل این قطعات ضمن افزایش ایمنی و کاهش ۳۰ درصدی تصادفات جاده‌ای، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.

اجرای این طرح بزرگ علاوه بر ارتقای کیفیت مسیر و کاهش زمان سفر، زمینه رفع نقاط حادثه‌خیز، توسعه گردشگری، تسهیل ارتباطات بین‌استانی و محرومیت‌زدایی از مناطق غربی کشور را فراهم می‌کند.