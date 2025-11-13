به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت ا.. عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در گردهمایی مقاومت، پیوند ایمان، بصیرت و کنش تمدنی در جمع حاضران گفت: بیداری جهانی این روز‌ها پیامش پیروی نکردن از سلطه است.

وی با بیان اینکه مسائل سرنوشت ساز را باید از متخصصان پیگیری کرد گفت: در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی مواضع روزنامه کیهان این روز‌ها می‌تواند نوجوان مارا هدایت کند.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: میدان مقاومت و نبرد به دو عرصه فردی (مبارزه با نفس) و اجتماعی (مبارزه با کفر) تقسیم می‌شود.

حجت الاسلام رجبی افزود: آنچه امروز دشمن در عرصه‌های مختلف جنگ ترکیبی به جد دنبال می‌کند جنگ شناختی و جنگ فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در مقابل جبهه جنگ فرهنگی نیاز به شبکه سازی انقلابی است گفت: شبکه سازی با ایده مقاومت به روایت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری روشن است.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: در جنگ تحمیلی دوازده روزه دشمن به دنبال به میدان کشیدن عناصر خود بود، اما با بصیرت مردمی به ویژه جوانان روبه رو شد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان هم گفت: حضرت امام خمینی(ره) غبارها را زدود و اسلام ناب را بر بعد از ۱۴۰۰ سال بر کرسی حاکمیت نشاند.

حسین شریعتمداری افزود: در تمام نوشته‌های سیاسی موجود است که برای ارزیابی یک نظام تازه شکل گرفته حداقل باید ۳ سال از عمر نظام بگذرد، اما انقلاب اسلامی ایران از همان اول شکل گیری با مخالفان درگیر بود.

وی گفت: دشمن در جنگ نرم از ترفند‌های مختلفی از جمله، غرق مصنوعی، مارپیچ سکوت و تغییر تابلو استفاده می‌کند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان افزود: اساس جنگ بر این است که انسان‌ها طوری عمل می‌کنند، که فکر می‌کنند، بنابراین باید مدیریت افکار عمومی در دست گرفته شود.