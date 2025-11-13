به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان ایران از ۲۳ تا ۲۸ آبان به میزبانی اردبیل در حالی برگزار می‌شود که از بین استعداد‌های کشتی قم، محمد بزرگی در وزن ۳۸ کیلوگرم و حسین ابراهیمی در وزن ۴۸ کیلوگرم در این اردو حضور دارند و در بین مربیان تیم ملی، میلاد اسکندری نماینده استان قم است.

بزرگی و ابراهیمی کشتی گیران مدال آور قم از المپیاد ۱۴۰۴ استعداد‌های برتر کشتی ایران هستند که اوایل آبان در شیراز برگزار شد و ابراهیمی در این رقابت‌ها به مدال طلا رسید و بزرگی صاحب نشان نقره شد.