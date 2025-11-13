«ایل بانگ» با نغمه‌های خراسان و کردستان ، برنامه «مستند فرهنگ» با پخش پرتره زندگی مهدی آذر‌یزدی و روایت فرهنگ خراسان جنوبی در آیینه ایران‌جان در برنامه «هفت‌کوچه» از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌ «ایل بانگ» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، این هفته پنج‌شنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ آبان به شنیدن و شناخت موسیقی نواحی ایران اختصاص دارد؛ مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌ها با خنیاگران و نوازندگان اصیل که ریشه در خاک و دل مردمان دارند.

این برنامه پنج‌شنبه ۲۲ آبان به موسیقی شمال خراسان می‌پردازد.

در این قسمت صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی ایرانی، در گفت‌وگویی شنیدنی با حمید خضری، خواننده و نوازنده‌ دوتار، از ویژگی‌های موسیقی مقامی خراسان، ریشه‌های روایی آن و نقش دوتار در حفظ نغمه‌های کهن سخن می‌گوید.

گوش سپردن به صدای دوتار در این بخش، تماشای تاریخ شفاهی شمال خراسان در قالب نواست.

در ادامه، جمعه ۲۳ آبان «ایل بانگ» با دنباله‌ گفت‌وگوی صادق چراغی و سید سلمان حسینی، نوازنده‌ تنبور، به دنیای موسیقی کردستان می‌رسد؛ جایی که آوای تنبور، روایتگر پیوند عرفان، آیین و زیست معنوی مردم آن دیار است.

در این گفت‌و‌گو، از جایگاه معنوی این ساز و شیوه‌ انتقال سینه‌ به‌ سینه‌ نغمه‌ها در میان خنیاگران کُرد سخن به میان می‌آید.

«ایل بانگ» با تهیه‌کنندگی صادق چراغی هر هفته پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۲۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»

برنامه‌ مستند فرهنگ پنج‌شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۴:۳۰ با روایت زندگی و میراث جاودانه‌ «مهدی آذر‌یزدی» از رادیو فرهنگ پخش می‌شود؛ نویسنده‌ای که از دل محروم‌ترین طبقات جامعه برخاست و با عشق بی‌پایان به خواندن، مسیر روشنی برای ادبیات کودک و نوجوان ایران گشود.

در این مستند رادیویی، زندگی مردی مرور می‌شود که سواد را نه در چارچوب مدرسه، بلکه در ممارست خودآموخته و ایمان به دانایی جست‌و‌جو کرد.

آثار پُرتیراژ و اثرگذار او از جمله «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن»، «گربه تنبل» و «مثنوی بچه خوب» نسل‌های متوالی را به کتاب و اندیشیدن پیوند زدند.

زنده‌یاد آذر‌یزدی، نویسنده‌ مردمی ادبیات کودک و نوجوان، در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ در ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست و در حسینیه‌ خرمشاه یزد، در کنار خانه‌ سالیانِ نوشتن و اندیشه‌اش آرام گرفت.

مستند فرهنگ ساعت ۱۴:۳۰ ، پنجشنبه ۲۲ آبان روایتگر زندگی و خلاقیت مردی است که ادبیات کودک را برای همیشه دگرگون کرد.

برنامه «هفت‌کوچه»

برنامه‌ «هفت‌کوچه» این هفته در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح، به‌صورت مشترک و زنده از رادیو فرهنگ و رادیو خاوران پخش می‌شود؛ این برنامه روایتی شنیدنی از فرهنگ و آیین‌های مردمان خراسان جنوبی است.

«هفت کوچه» با تهیه‌کنندگی سید هادی موسوی‌نژاد و هنرمندی عباس محبی و منوچهر آذری به بازنمایی و روایت فرهنگ عامه، مثل‌ها، متل‌ها و بازی‌های محلی این خطه می‌پردازد.

گوینده‌ برنامه سکینه ارجمندی میزبان یکی از گویندگان مرکز خراسان جنوبی خواهد بود تا گویش‌ها و روایت‌های بومی از دل مردم شنیده شود.

«هفت‌کوچه» در پیوند با رویداد ملی ایران‌جان خراسان جنوبی دو روز آخر هفته را به معرفی ریشه‌های فرهنگی این دیار ایرانی اختصاص داده است؛ و از نغمه‌های کوچه تا خاطره‌های خاک زادگاه خورشید را روایت می‌کند.

شنوندگان می‌توانند این برنامه را از رادیو فرهنگ و همزمان از رادیو خاوران دنبال کنند.