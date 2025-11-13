پخش زنده
در پی وقوع خشکسالی بیسابقه در خاورمیانه، صبح امروز نمازگزاران در همۀ مناطق عربستان سعودی نماز استسقاء اقامه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نمازگزاران در همۀ مناطق عربستان سعودی امروز (پنج شنبه) برای طلب بارش باران از درگاه الهی، نماز استسقاء، اقامه کردند.
رسانههای عربستان سعودی نوشتند نماز استسقاء به پیروی از سنت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص)، در زمان خشکسالی و تأخیر نزول باران، با امید به فضل و رحمت الهی برای بارش باران در سراسر کشور عربستان برگزار شد.
براساس این گزارش، مردم عربستان به مساجد و محلهای آماده شده برای برگزاری نماز استسقاء در شهرها، استانها، مراکز و روستاهای مختلف این کشور مراجعه کردند تا در این مراسم معنوی شرکت کنند.
پیشتر پادشاه عربستان و مفتی این کشور از مردم خواسته بودند نماز باران را در سراسر این کشور اقامه کنند.
در پی تشدید بحران خشکسالی و کاهش کمسابقه بارندگیها در منطقه غرب آسیا، چندین کشور عربی از جمله عربستان، سوریه و قطر، مردم را به اقامه نماز استسقاء دعوت کردند.
این فراخوانها در حالی صادر میشود که نگرانیها از آینده منابع آبی و کشاورزی در منطقه غرب آسیا رو به افزایش است.
در سوریه وزارت اوقاف اعلام کرد که نماز باران روز جمعه، ۱۴ نوامبر در سراسر سوریه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ها، امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نیز امروز پنج شنبه مردم را به اقامه نماز استسقاء دعوت کرد.
قرار است امیر قطر این نماز را همراه با هزاران نمازگزار در مصلی لوسیل در دوحه قطر اقامه کند.
در کنار کشورهای عربی، بحران کمآبی و خشکسالی بهطور گستردهای کشورمان ایران را نیز دربر گرفته است. دولت در تلاش است با گسترش سیاستهای صرفهجویی در مصرف آب و اصلاح زیرساختهای فرسوده مقابله با بحران را در اولویت قرار خواهد داد.