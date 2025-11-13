به همت مجمع عالی حکمت اسلامی آذربایجان شرقی خانه حکمت و فلسفه در مراغه افتتاح شد.

افتتاح خانه حکمت و فلسفه در مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،خراسانی دبیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی کشور گفت:خانه حکمت با هدف فعالیت‌های علمی در خصوص حکمت و فلسفه اسلامی ایجاد شده است.

خراسانی افزود: مراغه اولین دفتر شعبه مجمع عالی حکمت و فلسفه در آذربایجان شرقی است.

وی اضافه کرد: فعالان عرصه حرکت و فلسفه در این مرکز می‌توانند در ۲۰ زمینه فلسفه، حکمت و علوم انسانی فعالیت کنند.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت علامه طباطبایی در کشور گفت: در قالب این همایش ۱۳۰ برنامه در ۱۵ استان برای بزرگداشت علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این مراسم گفت:خانه حکمت و فلسفه فرصتی برای انجام تحقیق و پژوهش در زمینه اندیشه، حکمت و فلسفه خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: فعالیت این مرکز می‌تواند در رشد علمی و پژوهشی موثر باشد.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: مراغه از دیرباز خواستگاه تمدن، علم و فرهنگ بوده است.

سید موسوی افزود: ایجاد خانه حکمت و فلسفه زمینه ساز فعالیت‌های علمی صاحب نظران و اندیشمندان در زمینه حکمت و فلسفه خواهد بود.

وی با بیان اینکه مراغه دارای پنج حوزه علمیه فعال است افزود: این خانه بهترین مرکز برای تجمع علما و روحانیان و انجام تحقیق و پژوهش خواهد بود.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی افزود: اقدامات این چنینی بهترین فرصت برای احیای حکمت و فلسفه ایرانی است.