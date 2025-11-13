

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

باشگاه پیکان تهران ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی + ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه سپاهان اصفهان ۴۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه گل گهر سیرجان ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه خیبر خرم آباد ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه تراکتور تبریز ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی غیر قابل اجرا

مرتضی پورعلی گنجی بازیکن پرسپولیس ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه چادرملو اردکان ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه شمس آذر قزوین ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه استقلال تهران ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه آلومینیوم اراک ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

حامد بصیری مربی آلومینیوم اراک ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه فولاد خوزستان ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

باشگاه استقلال خوزستان ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

فرشاد بختیاری زاده مربی استقلال خوزستان ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی + دو جلسه محرومیت که یک جلسه آن تعلیقی از لیگ برتر به مدت ۶ ماه است.

سعید دقیقی ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

محمدحسین عمادی مدیر باشگاه فجرسپاسی شیراز ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی

احمد تقوی مربی فجر سپاسی شیراز ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی