وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش خصوصی باید محور اصلی اقتصاد کشور باشد و آذربایجان شرقی از استانهایی است که اقتصاد آن بر پایه فعالیتهای بخش خصوصی شکل گرفته و کمتر متکی به فعالیتهای کمبازده دولتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،غلامرضا نوری در دیدار با نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی اظهار کرد:این استان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی مزیت قابل توجهی برای تعامل با کشورهای شمال غربی، قفقاز و حتی اروپا دارد و باید نقش موثرتری در مراودات و همکاریهای منطقهای ایفا کند.
وی با اشاره به بحران آب در منطقه گفت: بسیاری از کشورهای همسایه نیز با مشکل کمآبی مواجهاند و این مسئله میتواند در آینده به عامل تعیینکنندهای در توسعه کشاورزی تبدیل شود.
نوری تاکید کرد:در آذربایجان شرقی و بهویژه حوضه دریاچه ارومیه رعایت ملاحظات زیستمحیطی و مصرف بهینه آب از ضروریات است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود:بخش کشاورزی برای این استان بسیار مهم است اما محدودیت منابع آبی کار را دشوار کرده است؛ چرا که باید همزمان هم به تامین امنیت غذایی بیندیشیم و هم به حفظ منابع و محیط زیست توجه کنیم.
وی از تشکیل دفتر مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشکده کشاورزی تبریز خبر داد و گفت: راهبرد دولت چهاردهم بر این اساس استوار است که فعالیتها باید بر پایه علم و با مشارکت دانشگاهها انجام شود.
نوری با اشاره به لزوم افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تصریح کرد:در کشور بهطور متوسط از هر مترمکعب آب ۱۳۰۰ گرم محصول تولید میشود، در حالی که در گلخانهها این میزان به کمتر از نصف کاهش مییابد. حتی شرکتهایی داریم که با سه لیتر آب یک کیلوگرم محصول تولید میکنند و این نشان میدهد افزایش بهرهوری تا این سطح نیز ممکن است.
وی ادامه داد: خداوند نعمت علم را در اختیار ما گذاشته است و باید شعار میتوانیم که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است را در عمل محقق کنیم. امنیت غذایی در قانون اساسی جایگاه ویژهای دارد و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر آن تأکید کردهاند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد از نیاز ارزی و ۲۰ درصد از نظر وزنی محصولات غذایی کشور وارد میشود، گفت: همین میزان واردات نیز مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ بنابراین تولید داخلی یک نعمت و ضرورت ملی است.
نوری خاطرنشان کرد: در گام نخست باید تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی را مثبت کنیم و سپس به سمت خودکفایی حرکت کنیم. با وجود محدودیت منابع آبی، این هدف کاملاً دستیافتنی است.
وی افزود: ایران از ظرفیتهای خدادادی فراوانی برخوردار است؛ از شمال به دریای خزر و جمعیت ۴۴۰ میلیون نفری پیرامون آن متصل است و از جنوب به خلیج فارس و آبراههای بینالمللی راه دارد. وجود کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و همسایگان متعدد، فرصتی بینظیر برای تبدیل شدن ایران به هاب تامین غذای منطقه فراهم کرده است.
نوری تصریح کرد: برنامه ما این است که کشور به مرکز تامین غذای منطقه تبدیل شود به این معنا که با توجه به ظرفیت خالی مجموعههای روغنکشی، آرد سازی، محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر وارد، فرآوری و سپس صادر شود. ظرفیت واردات، فرآوری و صادرات بیش از ۲۰ میلیون تن کالا در کشور وجود دارد و میتوانیم با این راهبرد هم امنیت غذایی خود را تضمین کنیم و هم نفوذ اقتصادی در منطقه را افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: پشتوانه اصلی این دولت، حمایتهای مقام معظم رهبری است.اگر این حمایتها نبود، در مواجهه با تحریمها، خشکسالی و بحرانهای متعدد اداره کشور بسیار دشوار میشد.