به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای نیروی هوا فضای سپاه که در مجتمع فرهنگی امام رضا علیه السلام برگزار شد، با اشاره به سازوکار جنگ‌های صدر اسلام اظهار داشت: در سخت‌ترین شرایطی که در مکه بر حضرت محمد (ص) گذشت؛ سه جوانمرد در کعبه احد و پیمان بستند تا پای جان از اسلام دفاع کنند و این سه نفر یاران ویژه پیامبر بودند.

سردار فدوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شهادت افراد سرشناس از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، ادامه داد: به برکت امیرالمومنین (ع) و تأسی از اسلام، خیل بی‌شماری از دلدادگان انقلاب اسلامی در صحنه دفاع حاضرند و برای حضور در صحنه خدمت و دفاع، اعلام آمادگی کرده‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: در طول سال‌های اخیر، جنایات شیطان بزرگ برای همه اثبات و مشهود شده است؛ در حقیقت این همان چیزی است که ۶۰ سال پیش امام (ره) به آن اشاره داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جانفشانی‌های رزمندگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه برای اعتلای اسلام، تصریح کرد: با این مجاهدت‌ها حکومت اسلامی بر همه جهان گسترده خواهد شد و صاحب اصلی انقلاب اسلامی، پرچم را به دست خواهد گرفت.

