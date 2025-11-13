پخش زنده
امروز: -
سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیهای اعلام کرد: رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در ۴۸ ساعت آینده اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور در زمینهی ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی کشور و در ادامهی رزمایشهای برگزارشده در آبانماه، رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در روز جمعه ۲۳ آبانماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در برخی نقاط منتخب کشور برگزار خواهد شد.
سامانه ارسال پیام اضطراری از طریق شبکهی تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدیدها یا مخاطرههای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان، میتواند بهصورت هدفمند هشدارهای لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا کند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در روز جمعه ۲۳ آبانماه و در بازهی زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح، برای برخی از مشترکین اپراتور همراه اول در نقاط منتخب کشور، پیام هشداری بر روی تلفن همراه ظاهر خواهد شد.
این هشدار صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچگونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمیکند.