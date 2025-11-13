پخش زنده
۱۳۰ بسته تجهیزات ورزشی در مدارس مناطق محروم و روستایی آبادان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان گفت: در طرح ملی مهارت آموزی رشتههای مختلف ورزشی که در پایههای مختلف مدارس آبادان آغاز شده است.
مجید درویشی افزود: در این طرح یکصد و سی بسته وسایل و تجهیزات ورزشی و ۲۵ بسته وسایل بهداشتی در مدارس مناطق محروم و روستاها توزیع میشود.
او ادامه داد: بسته تجهزات ورزشی شامل توپ هندبال، بسکتبال، والیبال، فوتبال، طناب، بدمینتون است تا دانش آموزان مدارس محروم و روستایی بتوانند از آموزش رشتههای مختلف ورزشی بهرهمند شوند.