علی نقی یزدان پناه مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل ها‌ی دانش آموزی گفت: همایش وطن یار با هدف وفاق و همدلی و تقویت هویت ملی در بین دانش آموزان و بمنظور پاسداشت شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور پرشور دانش آموزان دبیرستان دخترانه کوثر و والدین آنان و جمعی از مسؤلین در سالن ورزشی ۲۰۰۰ نفری شهرستان تکاب برگزار شد.

یزدان پناه گفت:هدف این همایش پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کشورمان است که در مقابل هجمه استکبار جهانی مقاومت کرده و جان خود را تقدیم وطن نمودند.

وی افزود: وظیفه ما زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا و تبیین اهداف عالیه آنان در بین دانش آموزان است

یزدان پناه گفت: دانش آموزان کشور با وفاق، همدلی و تقویت هویت ملی در بین خود سربازان واقعی میدان نبرد با استکبار در آینده هستند.

وی گفت: انسجام و نظم دانش آموزان تکابی نماد نظم و انسجام دانش آموزان ایران اسلامی است و همین نظم و انسجام در بین آنان موجب می‌شود تا آسیب‌ها در میان آنها کمتر شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای همایش وطن یار نشان داد که مسؤلان استانی و شهرستانی آموزش و پرورش زحمات زیادی را متحمل شده‌اند تا این همایش به زیبایی در این شهرستان اجرا شود.

وحید مقصودی مدیر آموزش و پرورش تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وظیفه ما در مجموعه آموزش و پرورش آموزش درس مقاومت، ایثار وشهادت به چنین دانش آموزان بصیر و انقلابی است.

وی افزود: تربیت نسلی مقاوم در برابر استکبار و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و تقویت مکتب شهدا در مدارس و بین دانش آموزان همواره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نگارش انواع خط توسط هنرمندان خوشنویس شهرستان، طراحی تمثال مبارک شهدا و اجرای حرکات نمایشی توسط دانش آموزان از برنامه‌های جنبی این همایش بود.