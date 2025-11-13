پخش زنده
رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها از پیگیری و ارائه نظرات و پیشنهادهای اعضای شوراهای اسلامی در تدوین قانون اصلاح شوراها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی ؛ در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استانها در ارومیه گفت: شوراها در درجه اول باید انسجام بین خود را حفظ کنند، اختلاف نظرها باید بهصورت خصوصی و درونی حل شود و نیاز نیست در ملاعام مطرح شود.
چمران اضافه کرد: ارومیه با داشتن تنوع قومی و مذهبی میتواند الگویی از وحدت و انسجام ملی باشد و این اتحاد است که میتواند مشت محکم را بر دهان یاوهگویان بکوبد، کشورهای دیگر اتحاد و انسجام مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه را به ما تبریک گفتند و اظهار کردند قدر این مردم را بدانید که در دنیا بینظیر هستند، اساس اسلام براساس توحید بنا نهاده شده است و ما باید بیش از دیگران به این اتحاد و انسجام بها دهیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح است که یک قانون مهم و راهبردی است و برای اصلاح این قانون از نمایندگان مجلس انتظار داریم هماهنگی لازم را با اعضای شوراهای اسلامی شهرها نیز داشته باشند، اعضای شوراهای اسلامی نیز متن این را قانون را مطالعه کنند و نظرات و پیشنهاد خود را به مجمع مشورتی اعلام کنند تا در تدوین قانون اصلاح شوراها مورد استفاده قرار بگیرد.