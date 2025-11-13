در رویداد سدرا کهگیلویه و بویراحمد برای طرح‌های حوزه فناوری سخت و مهندسی یک میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان حمایت مالی مصوب شده است.



رحمانی به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدرضا رحمانی راهبر کشوری طرح امام صادق(ع) بسیج علمی و پژوهشی کشور در اختتامیه رویداد سدرا در استان گفت: در کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۸ ایده در رویداد سدرا ثبت شد که از این تعداد ۲۴۸ ایده در حوزه فناوری‌های سخت و مهندسی بود.رحمانی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ ایده نیز در حوزه فناوری‌های نرم شناسایی شد که ۴۳ مورد از آنها توانستند طرحشان را روی بوم مدل کسب و کار تکمیل کنند، افزود: از این تعداد، درنهایت ۱۹ مورد از آنها برگزیده شده و مشمول حمایت‌های سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خواهند شد.

راهبر کشوری طرح امام صادق (ع) بسیج علمی و پژوهشی کشور تاکید کرد: قطعاً ایده‌های بسیار زیادی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ایده پردازان فارغ از رویداد سدرا می‌تواند در قالب طرح‌های امام صادق (ع) و طرح باقرالعلوم به راهبرهای استانی این طرح‌ها مراجعه کنند.

وی ابراز کرد: در حوزه صنایع خلاق، انیمیشن و بازی‌سازی گروههای قَدَری را در استان کهگیلویه و بویراحمد دیدیم و می‌دانیم که شرکت‌ها و دستگاه‌های این استان برای انیمیشن به گروههای خارج از استان هیچ احتیاجی ندارند.

رحمانی با اشاره به اینکه هر کدام از حمایت‌ها در چهار سطح پیش رشدی، رشدی، پیشرفته و بالغ انجام می‌گیرد، افزود: حمایت‌هایی که در این رویداد انجام شده فقط در حوزه پیش رشدی هستند و اگر گروهها به شکل خوبی کارشان را انجام دهند، حمایت‌های مالی قابلیت چهار برابر شدن را نیز دارد.

حمایت بیش از یک میلیارد تومانی از طرح‌های خلاق

وی بیان کرد: در رویداد سدرا کهگیلویه و بویراحمد برای طرح‌های حوزه فناوری سخت و مهندسی در مجموع یک میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان حمایت مالی مصوب شده است و پنج گروه هم به صندوق پیشگامان بسیج معرفی می‌شوند.

راهور کشوری طرح امام صادق (ع) بسیج علمی و پژوهشی کشور با بیان اینکه در حوزه صنایع خلاق نیز مجموع حمایت‌های مصوب شده در رویداد سد را برای ایده‌های کهگیلویه و بویراحمد ۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان است، بیان کرد: از این میزان یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض در قالب طرح امام صادق بوده و ۳ میلیارد تومان هم در قالب صندوق پیشگامان بسیج پرداخت می‌شود.