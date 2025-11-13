بحران کم‌آبی در زاینده‌رود همچنان ادامه دارد و حجم آب سد کمتر از ده درصد ظرفیت آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناسان می‌گویند: برای عبور از این بحران، باید شهروندان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

آنطور که کارشناسان می‌گویند، هر اقدامی در کاهش مصرف آب، می‌تواند به حفظ ذخایر آب و کاهش نگرانی‌ها کمک کند.

به گفته کارشناسان، هر اصفهانی اگر صرفه‌جویی کند، آب خوبی ذخیره می‌شود.

این درحالی است که مردم اصفهان با سابقه‌ای طولانی در مدیریت مصرف آب، همواره نشان داده‌اند که توانایی همکاری در شرایط بحرانی را دارند و اکنون نیز نقش خود را در نجات این رودخانه حیاتی ایفا خواهند کرد.