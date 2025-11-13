سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران گفت: با توجه به عملکرد بازیکنان در بازی‌های همبستگی اسلامی برای رویداد‌های آینده ترکیب تیم تغییر می‌کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لی دو هی پس از کسب عنوان سومی شاگردانش در بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض اظهار داشت: از شاگردانم انتظار بیشتری در کسب مدال داشتم.

وی تاکید کرد: البته وظیفه من هست که روی نقاط قوت و ضعف بچه‌ها بیشتر کار کنم تا عملکرد بهتری داشته باشند.

لی در ادامه گفت: اعتماد بنفس بچه‎ها، چگونگی رفتارشان در باشگاه و همچنین تمرکز روی دفاع بلند از مسائلی است که نیاز به کار بیشتری دارد.

وی افزود:به احتمال زیاد ترکیب و ساختار تیم را تغییر می‌دهم و روی تکنیک بچه‌ها بیشتر کار میکنم.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان تصریح کرد: سه الی چهار نفر از والیبالیست‌های تیم زیر هجده سال برای آینده به ترکیب تیم اضافه می‌شوند.

تیم ملی والیبال زنان ایران در آخرین دیدار خود در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز (پنج شنبه ۲۲ آبان) با اقتدار تاجیکستان را شکست داد و به مدال برنز و مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت.