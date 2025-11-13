دولت ونزوئلا در واکنشی مستقیم به ورود بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به دریای کارائیب، از آغاز یک رزمایش گسترده با شرکت ۲۰۰ هزار نفر از نیرو‌های مسلح و شبه‌نظامیان مردمی در سراسر این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، همزمان با ورود ناو هواپیمابر "یو‌اس‌اس جرالد فورد" آمریکا به آب‌های کارائیب، دولت ونزوئلا با اعلام بالاترین سطح آماده‌باش، از استقرار گسترده نیرو‌های نظامی و مردمی در سراسر کشور برای مقابله با تهدیدات واشنگتن خبر داد.

وزارت دفاع ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که واحد‌های زمینی، دریایی، هوایی، موشکی و همچنین "شبه نظامیان بولیواری" در یک رزمایش سراسری برای مقابله با "تهدید‌های امپریالیستی" مستقر شده‌اند. ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع، شمار شرکت‌کنندگان در این رزمایش را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و به مردم ونزوئلا اطمینان داد که از این کشور محافظت، مراقبت و دفاع خواهد شد.

پادرینو با اشاره مستقیم به عملیات نظامی آمریکا گفت: آنها مردم بی‌دفاع را، چه قاچاقچی مواد مخدر باشند چه نباشند، به قتل می‌رسانند و آنها را بدون طی مراحل قانونی اعدام می‌کنند. این اتهام، موضع کاراکاس را با نگرانی‌های ابرازشده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همسو می‌کند.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیز ساعاتی بعد تأکید کرد: این رزمایش برای "تنظیم دقیق قابلیت‌های بسیج در زمان واقعی" ضروری است و افزود: اگر ما، به عنوان یک جمهوری، برای دفاع از میراث مقدس آزادی‌بخشان وارد مبارزه مسلحانه شویم، برای پیروزی آماده هستیم.

این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که گروه تهاجمی ناو هواپیمابر "جرالد فورد"، بزرگترین کشتی جنگی جهان، رسماً وارد منطقه تحت کنترل فرماندهی جنوبی آمریکا شده است. پنتاگون مدعی است هدف از این استقرار، که شامل جنگنده‌های رادارگریز F-۳۵ و چندین کشتی جنگی دیگر نیز می‌شود، "مبارزه با قاچاق مواد مخدر" است.

با این حال، کاراکاس این عملیات را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت خود و تلاشی پنهان برای تغییر رژیم می‌داند. بنا بر گزارش‌ها، حملات نظامی آمریکا در ماه‌های اخیر علیه قایق‌های مظنون در منطقه، به حداقل ۱۹ مورد رسیده و دست‌کم ۷۵ کشته بر جای گذاشته است؛ آماری که ماهیت این عملیات را از یک اقدام پلیسی فراتر برده است.