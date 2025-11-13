پخش زنده
امروز: -
برنامه «طهرانشاط» به گرامیداشت هفته ملی خراسان جنوبی با موضوع خاطرهبازی با سریالهای شبکه تهران می پردازد و چالشهای آموزشی و مهارتی استان خراسان جنوبی نیز در برنامه «پرسشگر» بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» این هفته با گرامیداشت «هفته ملی استان خراسان جنوبی» و موضوع صمیمیت و خاطرهبازی با سریالهای شبکه تهران روی آنتن میرود.
این برنامه با موضوع صمیمیت و خاطرهبازی با سریالهای شبکه تهران و مرور سه دهه فعالیت این شبکه پخش خواهد شد.
در این برنامه «حسن شکوهی» (تهیهکننده و بازیگر) و «مهران ضیغمی» (بازیگر) حضور خواهند داشت.
همچنین «امیرحسین صدیق» (بازیگر) به صورت تلفنی مهمان برنامه خواهد بود.
این برنامه شاد و تماشایی به تهیهکنندگی «میلاد حقپرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و آیتمهای متنوع دیگر است.
برنامه «طهرانشاط»تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران، روز جمعه ۲۳ آبانماه، ساعت ۱۰ صبح به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش میشود.
برنامه «پرسشگر»
برنامه این هفته «پرسشگر» شبکه آموزش به صورت ویژه به مسائل آموزشی و مهارتی استان خراسان جنوبی میپردازد و میزبان مدیران ارشد آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفهای این استان است.
در برنامه این هفته «پرسشگر» که جمعه ۲۳ آبان ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش میشود، چالشها و ظرفیتهای آموزشی و مهارتی خراسان جنوبی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در این قسمت، مهدی مرتضوی شهرستانک مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و حسن کامرانی فرد مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان حضور خواهند داشت و درباره وضعیت نظام آموزشی و مهارتی منطقه گفتوگو میکنند.
همچنین سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی به عنوان مهمان تلفنی در برنامه حضور مییابد.
برنامه «پرسشگر» با اجرای ناصر خیرخواه هر هفته به صورت زنده از شبکه آموزش پخش میشود و مخاطبان میتوانند دیدگاهها و پرسشهای خود را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۷۸ ارسال کنند.