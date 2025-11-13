پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، از اجرای طرح های اولویتدار احداث نیروگاههای گازی در صنایع استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اعلام این خبر افزود: این طرحهای کلان، زیرساخت حیاتی برای شتاببخشی به رشد صنعتی و تضمین پایداری شبکه برق خوزستان را فراهم میکنند.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه گازی ۲۵ مگاواتی شرکت پاک چوب شوش، اظهار داشت: نیروگاه گازی ۶ واحدی شرکت پاک چوب شوش با ظرفیت ۲۵ مگاوات و هزینهای بالغ بر ۱۵ میلیون یورو در زمینی به مساحت ۶۳۰۰ مترمربع آغاز شده است. بهرهبرداری از این نیروگاه، برق مصرفی واحد اصلی و همچنین برق مورد نیاز برای طرحهای توسعه ایی این شرکت را تأمین خواهد کرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بیان کرد: احداث نیروگاههای گازی در نقاط مختلف استان، سه مزیت راهبردی دارد: ایجاد اشتغال پایدار، تثبیت شبکه انرژی و پشتیبانی بیوقفه از فعالیتهای صنعتی.» وی افزود: این پروژهها بهطور خاص برای تأمین پایدار انرژی، ارتقای ظرفیت تولید برق و توسعه زیرساختهای تولیدی در دست اجراست.
روانبخش با رد هرگونه نگرانی درباره تأمین سوخت این نیروگاهها تأکید کرد: تأمین گاز مورد نیاز در چارچوب توافقهای ملی و با همکاری وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، بهصورت کامل پیشبینی و تضمین شده است و هیچ وقفهای در روند سوخترسانی ایجاد نخواهد شد..
وی از مشارکت فعال بخش خصوصی در این عرصه خبر داد و گفت: نیروگاههای گازی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همکاری دستگاههای اجرایی در شهرستانهای مختلف در حال احداث است.