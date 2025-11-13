پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور ، برلزوم اهتمام شهرداریهای کشور به تشکیل اتحادیه ، تسهیل جذب سرمایه گذاران و تشکیل شورایاری ها برای بهبهود خدمات رسانی مدیریت شهری به شهروندان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی چمران، رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور، در مراسم اختتامیه هفتادوهفتمین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور که به میزبانی ارومیه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ضمن تشکر از شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه برای میزبانی شایسته اظهار کرد: هدف از برگزاری اجلاسیه مشورتی رسیدن به نتایج مثبت و نیز ارائه خدمات بهتر به مردم است.
وی افزود: وقتی برای خدا کار شود، خداوند نظر لطف خود را شامل حال ما خواهد کرد و نتیجه این کارها نیز موفق خواهد شد در این راستا نحوه مدیریت شهید باکری در زمان تصدی شهرداری ارومیه میتواند الگوی خوبی برای همه مدیران شهری است، از طرفی، چون شوراهای اسلامی، نام اسلامی را دارند این موضوع مسئولیت شوراهای شهر را دوچندان میکند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: وحدت و انسجام مبنای پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه بود، و این عوامل در کنار رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و قدرت نظامی نیروهای مسلح ایران باعث شد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نقشههای شوم دشمن نقش برآب شود.
وی تصریح کرد: دشمنان متوجه شدند که از طریق جنگ نظامی نمیتوانند بر ایران غلبه کنند و اسرائیل که آمریکا را در انجام جنایات علیه مردم ایران در کنار خود داشت، مجبور شد دستها را بالا برده و تقاضای آتشبس بکند.
چمران گفت: درست است که ما با موشک توانستیم مرکز تفکر و برنامهریزی اسرائیل را زده و دشمن را فلج کنیم، اما مبنای پیروزی وحدت و انسجام ملی ایرانیان بود، بنابراین توصیه اکید بنده است که وحدت و انسجام ملی و درونی را در وهله اول حفظ کنیم در این راستا شوراها در درجه اول باید انسجام بین خود را حفظ کنند، اختلاف نظرها باید بهصورت خصوصی و درونی حل شود و نیاز نیست آنها در ملاعام مطرح شود.
وی بیان کرد: شورای شهر تهرا آیینه عبرت قرار داده و آنها را الگو قرار ندهید و بیاموزید که همه باید اتحاد و انسجام را در اولویت قرار دهند، همدلی بین اعضای شورای باید زبانزد باشد و نیاز نیست که اختلافات در خارج از شورا و در بین رسانهها مطرح نشود.
رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور گفت: امروزه دولت و قوه قضاییه همان مسیر همدلی و انسجام مورد تاکید مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار دادهاند و شوراها نیز باید اینگونه باشند.
وی عنوان کرد: در دو هفته پیش که نشست شوراهای کشورهای بریکس که در روسیه برگزار شد بر این موضوع تاکید شد که هدف از تشکیل بریکس ایستادگی در برابر زورگوییهای آمریکا است و اعضای آن باید به این امر واقف باشند اگر امروز، وقتی ناوگان آمریکا به خلیج فارس میآید با تذکر نیروی دریایی ایران، عقبنشینی کرده و این در سایه وحدت و انسجام مردم ایران و ایستادگی در برابر زورگوییها آمریکا به دست آمده است.
چمران اضافه کرد: ارومیه با داشتن تنوع قومی و مذهبی میتواند الگویی از وحدت و انسجام ملی باشد و این اتحاد است که میتواند مشت محکم را بر دهان یاوهگویان بکوبد، کشورهای دیگر اتحاد و انسجام مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه را به ما تبریک گفته و میگفتند: قدر این مردم را بدانید که در دنیا بینظیر هستند، اساس اسلام براساس توحید بنا نهاده شده است و ما باید بیش از دیگران به این اتحاد و انسجام بها دهیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح است که یک قانون مهم بوده و برای اصلاح این قانون از نمایندگان مجلس انتظار داریم هماهنگی لازم را با اعضای شوراهای اسلامی شهرها نیز داشته باشند، اعضای شوراهای اسلامی نیط متن این را قانون را مطالعه کرده و نظرات و پیشنهاد خود را به مجمع مشورتی اعلام کنند تا در تدوین قانون اصلاح شوراها مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور گفت: عدم وجود قانون یکپارچگی در مدیریت شهری از جمله مشکلات است و برای این منظور ما برای برق، آب شهر تهران نمیتوانیم تصمیم بگیریم، مدیریت شهری در برخی موارد باید بتواند نظرات خود را تثبیت کند تا برای ارائه خدمت به مردم موفق باشد.
وی خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون شوراها، موضوع مدیریت یکپارچه تدارک دیده شده است، اما برای بعد از آن تدابیری اندیشیده نشده است، مثلا وظایفی بر عهده شوراهای اسلامی شهرها گذاشته شده است، اما برای بودجه و اعتبار این اقدامات تدابیری اندیشیده نشده است، مثلا برای مدیریت آب و برق شهرها، شهرداریها، چگونه میتوانند از بودجه و
زیبا محمدی, [۱۱/۱۳/۲۰۲۵، ۱۱:۵۷ ق. ظ]اعتبار این اقدامات دفاع کنند وقتی اعتباری ندارند.
چمران گفت: شهرداریها در موضوع جذب سرمایهگذاری آنگونه که باید و شاید موفق نبودهاند، آنها سرمایهگذاران را به دلیل بروکراسیهای اداری فراری میدهند بنابراین در قانون جدید نیز برای تسهیل امور سرمایهگذاری باید تدابیر جدیدی اندیشیده شده و مشوقهای لازم برای ایجاد رغبت در سرمایهگذاران در نظر گرفته شود.
وی افزود: فلسفه اتحادیه شهرداریها به این معنی است که شهرداریها خودشان اقدام به تشکیل اتحادیه بکنند نه اینکه دولت و سایرین برای آنها اتحادیه تشکیل دهند، اگر غیر از این باشد در جامعه جهانی این اتحادیه مورد قبول واقع نخواهد شد.
رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور گفت: ما اکنون اتحادیه شهرداریها در ایران نداریم، سازمان شهرداریها یک سازمان دولتی بوده و نیازی به وجود این سازمان نیست و معاونتهای شهرداریها میتوانند این اقدامات را انجام دهند، وزارت کشور در دهه ۸۰ سازمان شهرداریها را تشکیل داد تا یک ارگان دولتی بالای سر شهرداریها باشد در حالی که اتحادیه شهرداریها باید توسط شهرداریها تشکیل شوند و نیازی به ساماندهی و اداره سایرین نیست.
چمران اظهار کرد: دکتر پزشکیان به مدیریت شورای محله و محلهمحوری بارها تاکید کردهاند و در قانون اساسی نیز بر این موضوع اشاره شده است، ما در دوره اول شورای شهر تهران، شورایار تشکیل داده بودیم که مورد مخالفت دولت نیز بود که ما بر این موضوع پافشاری کرده و تشکیل شورایارها ادامه داشته باشد.
وی گفت: برای تشکیل شورایارها از ۱۷ نهاد دعوت شده است که در آن از ائمه جمعه و بسیج محلات افرادی به این شورایارها آمده و مشکلات محلات خود را مطرح کرده و با حضور مسئولان این مشکلات مورد بررسی قرار میگرفت.
رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: این شورایارها برای حل مشکلات محلات بسیار تاثیرگذار بوده و ما درصدد هستیم این موضوع را با ریاست جمهوری مطرح کرده و تجربه خود از تشکیل شورایارها را در اختیار دولت و مجلس قرار دهیم تا به صورت قانون درآید.
وی تصریح کرد: ما مردم را برای ساختمانسازی تشویق میکنیم، اما وقتی مردم به این سمت میآیند شهرداریها با گرفتن عوارض و ... آنقدر هزینهها را بالا میبرند که مردم از ساختمانسازی در بافت فرسوده پیشمان میشوند.