استاندار کرمانشاه: از حدود ۲۳۰ واحد راکد استان تاکنون بیش از ۳۰ واحد آن به چرخه تولید بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در حاشیه برنامه چهارشنبههای اقتصادی و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گفت: فعال سازی واحدهای راکد با توجه به زیرساختهای آماده آنها با هزینه و زمان کمتری امکانپذیر است و میتواند نقش موثری در رونق اقتصادی استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه برنامهای جدی برای احیای واحدهای راکد وجود دارد افزود: تاکنون بیش از ۳۰ واحد از حدود ۲۳۰ واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشتهاند.
حبیبی اظهار کرد: هدف ما افزایش ظرفیت و بهرهوری واحدهای صنعتی استان است تا علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کرمانشاه فراهم شود.