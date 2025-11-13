به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران که با ۱۶ بازیکن در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی حضور یافته صبح امروز در اولین گام مقابل قدرتمندترین رقیب خود در گروه B یعنی ترکیه قرار گرفت و با نتیجه ۳۶ بر ۲۸ مقابل این تیم متوقف شد.

ملی پوشان کشورمان نیمه نخست بازی را در جدالی کاملا پایاپای در نهایت با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ واگذار کردند.

تیم ملی کشورمان نیمه دوم را نیز با نمایشی مناسب آغاز کرد، اما در پایان با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ باخت.

گل‌های ایران در این بازی را فاطمه مریخ، نسترن فراهانی، آرزو کیانی آراء، عطیه شهسواری، ستاره رحمانیان، هانیه کریمی، آسمان بدوی، ساناز رجبی، مینا وطن پرست به ثمر رساندند.



ترکیب تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل می‌دهند.

مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربی)، اکرم حبیب‌لو (فیزیوتراپ) و شیدا فلاحی (مترجم) نیز اعضای کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران در این مسابقات خواهند بود.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در گروه B این دوره از بازی‌ها شنبه ۲۴ آبان ماه با تیم ملی گینه و در آخرین دیدار گروهی خود دوشنبه ۲۶ آبان ماه مقابل مالدیو به میدان می‌رود.

مسابقات هندبال بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان به میزبانی ریاض برگزار می شود.