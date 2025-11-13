به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.

وی از کشف ۲ تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهم ۳۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه کارشناسان ارزش آرد‌های کشف شده را ۶۶۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: اقدامات این‌چنینی برخی افراد از جمله موارد اثرگذار بر آشفتگی بازار است که پلیس با تمام توان با اخلالگران اقتصادی و پدیده زیان‌بار قاچاق یا احتکار کالا مبارزه می‌کند.