به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی گفت: ماموران انتظامی عسلویه در پی اطلاع از نگهداری و قاچاق پرندگان نایاب در یکی از روستا‌های شهرستان، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی و دریافت مجوز قضایی در بازرسی صورت گرفته ۲۴ قطعه انواع پرنده نایاب از نوع لیل، دلیجه و بالابان کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این پرندگان را ۷۴ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط دو نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند و پرندگان کشف شده برای نگهداری و رها سازی در طبیعت به کارکنان اداره محیط زیست عسلویه تحویل شد.