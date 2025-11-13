پخش زنده
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای شورای اسلامی شهرها باید از مسائلی همچون گسترش حاشیهنشینی و ترافیک که آرامش مردم را به هم میریزند جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر امروز در آیین اختتامیه هفتاد و هفتیمن اجلاس مشورتی روسای شورای اسلامی کلانشهرهای کشور که در سالن سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد اظهار داشت: بیتردید انسجام و وحدت و یکدلی همواره گره گشا است و در این راستا براساس اصل صدم قانون اساسی، تمام مسائل بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بر عهده شورای اسلامی شهرها است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه قانون اساسی کشورمان بر اساس سرعت بخشیدن به امور و بسیار حکیمانه نوشته شده و در این راستا استانداران، فرمانداران بخشداران و سایر مقامات کشوری از سوی دولت تعیین شده، اما اعضای شورای اسلامی شهر با رای و نظر مردم تعیین میشوند.
حجت الاسلام ذاکر با ابراز تاسف از اینکه برخی اعضای دولتی اعم از استانداران در کار شورای شهر دخالت میکنند بیان کرد: اعضای شورای شهر توسط مردم انتخاب شدهاند و نباید تحت فشار قرار گیرند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی افزود: بیتردید باید از مدیریت درست از حاشیه نشینی پیشگیری کرد، پیش از اینکه در عمل انجام شده قرار گرفته و هزینهها را چند برابر کنیم از افزایش و گسترش بیرویه کلان شهرها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از مسئولان شهری به دنبال کلانشهر بودن هستند در حالی که در مواقع حساس نمیتوانند پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشند برای مثال معضلاتی مانند ترافیک، آرامش مردم را به هم میریزد.
حجت الاسلام ذاکر با تاکید بر افزایش شهرهای منفصل بیان کرد: بیتردید با افزایش این شهرها، بحث مسکن و خدمات دهی برای مردم حل میشود.