با هدف حمایت از معیشت مردم و حذف واسطهها روستا بازار در شهر نقده بر اساس طرح ملی سازمان تعاونی روستایی کشور راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در نشست هماهنگی ایجاد روستا بازار در نقده اعلام شد، این بازار با هدف تنظیم بازار، عرضه مستقیم کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی، حذف واسطهها و حمایت از معیشت خانوارها بر اساس طرح ملی سازمان تعاونی روستایی کشور در این شهرستان برپا میشود.
در این نشست، اعضا ضمن بررسی ابعاد اجرایی طرح، بر لزوم تسریع در اجرای آن تأکید کردند. همچنین مقرر شد با همکاری شهرداری این شهرستان، عملیات اجرایی این طرح توسط اداره تعاون روستایی شهرستان در محل زمینهای این اداره در بلوار شهید بهشتی و در چندین مرحله آغاز شود.
اجرای طرح روستا بازار گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد محلی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی و باکیفیت خواهد بود.