به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آستانه ایام فاطمی، گروه فرهنگی «باخبر باش» با حضور جمعی از فعالان تربیتی و فرهنگی همایش «فاطمه؛ بهانه خلقت» را برگزار کرد؛ آیینی که با تکیه بر حدیث «اگر فاطمه نبود، خلقتی را انجام نمی‌ دادم» تلاش داشت نگاهی تربیت‌ محور به سبک زندگی فاطمی ارائه دهد.

در این همایش، دانش‌ آموزان اجرای بخش‌ های فرهنگی و تربیتی را برعهده داشتند و نمایشگاهی از «تولد تا شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)» نیز در حاشیه برنامه برپا شد.

همایش با اقامه نماز باران پایان گرفت.

محسن ملکی، دبیر این برنامه، هدف آن را «بازخوانی نقش تربیتی و الهام‌ بخش بانوی کرامت در زیست اجتماعی امروز» عنوان کرد.