



یادواره شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه و چهاردهمین سالگرد شهادت سرلشکر تهرانی‌مقدم در مجتمع امام رضا تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ در این مراسم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نقش موثر شهید طهرانی مقدم و شهیدان حاجی زاده و باقری و سایر فرماندهان در قدرت موشکی ایران تجلیل کرد.





در این مراسم که حضور فرمانده کل و جانشین فرمانده سپاه ، فرمانده هوافضای سپاه و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ، فرماندهان رده های مختلف نظامی و انتظامی و مردم در مجتمع امام رضا (ع) نیروی هوا فضای سپاه برگزار شد حاضران یاد و خاطره شهید طهرانی مقدم، شهید حاجی زاده وسایر شهدای این نیرو را گرامی داشتند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم بابیان اینکه از بتدای انقلاب اسلامی همواره اشخاص تاثیر گذار زیادی بدست دشمنان ایران اسلامی به شهادت رسیده اند گفت:بااینحال به برکت امیرالمومنین (ع) و تأسی از اسلام، خیل بی‌شماری از دلدادگان انقلاب اسلامی در صحنه دفاع حاضرند و برای حضور در صحنه خدمت و دفاع، اعلام آمادگی کرده‌اند.

سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی بااشاره به جانفشانی‌های رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه مقابل رژیم صهیونیستی افزود: در این جنگ همه کشور‌های صاحب‌نام جهان دنباله‌رو آمریکا بودند؛ اما خداوند به وعده‌اش عمل کرد و به ملت ایران نصرت دادزیرا مردم به تکالیف خود برای مقابله با ظالم عمل کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران را از دیگر حربه های دشمن در این خصوص بر شمردو اضافه کرد : همانند بخش دفاعی باید از همه توان و ظرفیت کشور استفاده کرد تا موجب ناکامی دشمن شویم.

وی با گرامیدشت یاد و خاطره شهید طهرانی مقدم و سایر شهدای هوفضا و جنگ ۱۲ روزه گفت: باور پیروزی و نصرت الهی باور و یاور ما بود؛ وشهید طهرانی‌مقدم در عملیات «خیبر» در دوران دفاع مقدس به دنبال تقویت توان موشکی بود؛ و با تلاش و مجاهدت موشک‌های پیشرفته‌ای ساخت که امروز همه دغدغه دشمن، موشک‌های ماست.